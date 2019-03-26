Skyworth будет выпускать телевизоры на российском заводе

2019-03-26, Автор - Эдуард Иванов; [42]
Если европейские или американские бренды переносят производство в Россию, то это кажется вполне нормальным явлением, поскольку зарплаты у нас в стране все же ниже, чем на Западе. При этом, все мы привыкли, что низкая себестоимость китайской продукцию получается за счет еще более дешевой рабочей силы в Поднебесной (не зря же всякие iPhone или Samsung собираются именно там). Но когда китайский бренд (да еще и доступной по цене электроники), переносит своё производство в Россию – то это уже из ряда вон выходящее событие. А ведь именно об этом на днях и объявил директор по продажам компании Skyworth Джейсон Ван:

«Великолепные результаты продаж, которых мы сумели достичь всего за полгода присутствия на российском рынке, подсказали нам единственно верное решение: локализацию здесь собственного производства телевизоров. Российский рынок - это одно из стратегических направлений, в котором мы планируем активно развиваться в ближайшие годы».

Skyworth начала работать в России всего с августа 2018 года, и за столь короткий промежуток времени сумела реализовать несколько сотен тысяч единиц техники. Её продукция – это линейка умных и не очень телевизоров с диагональю от 32 до 58 дюймов и стоимостью от 8 000 до 40 000 рублей. Все модели локализованы, сертифицированы и обладают официальной гарантией.

Столь впечатляющих результатов удалось достичь благодаря нескольким факторам: - хорошим характеристикам телевизоров, которые практически не уступают лидерам рынка;
  • ценам, в разы более низким, чем у этих самых лидеров;
  • маркетплейсу AliExpress Tmall (где телевизоры представлены эксклюзивно), поскольку он обеспечивает быструю и, главное, бесплатную доставку по России, ведь склады Tmall находятся в Подмосковье.

«Интерес к китайским маркам в России неуклонно растёт, а широкая линейка сертифицированных китайских товаров высокого качества, представленная на AliExpress Tmall, способствует формированию позитивного имиджа китайских брендов. Локализация производства позволит Skyworth расширить ассортимент и ускорить рост на российском рынке», - уверен генеральный директор AliExpress в России Лю Вей.

Партнёром Skyworth выступит завод китайского производителя электроники TPV CIS, расположенный в Санкт-Петербурге. На его территории уже производятся и продаются телевизоры под маркой Philips. За счет принятого решения, руководство компании планирует выйти на объемы производства до 500 тысяч штук в год и увеличить продажи минимум на 100%
Автор: Артем Костенко

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