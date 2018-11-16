Слайдер смартфона Xiaomi Mi Mix 3 выдержит более 600 000 раскрытий

Во время презентации смартфона Mi Mix 3 компания Xiaomi заявила, что слайдер способен выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия. Согласно опубликованному на YouTube независимому тесту, механизм готов прослужить как минимум 600 тысяч раскрытий, то есть, более 10 лет каждодневного использования.

Напомним, что Mi Mix 3 оснастили 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.