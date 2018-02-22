Следующее поколение iPad сертифицировали в России

На сайте Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о планшетах Apple, которые еще не были представлены официально. В базе данных фигурируют модели под номерами A1893 и A1954, которые не соответствуют ни одному из актуальных iPad mini, iPad или iPad Pro. Работают устройства под управлением iOS 11. По предварительным данным, во втором квартале этого года компания из Купертино представит недорогой 9,7-дюймовый iPad по цене от 259 долларов. Также ожидается выход нового iPad Pro в новом дизайне с узкими рамками и системой Face ID для распознавания пользователя по лицу. Домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев в планшете не будет.