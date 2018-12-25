Следующие умные часы Samsung Galaxy Sport на платформе Tizen OS

Южнокорейская компания начала работу над новыми умными часами, которые внутренне известны как Pulse. Разработка будущей новинки началась только в этом месяце, но у Samsung достаточно времени, чтобы выпустить на рынок хорошо отлаженный продукт, если умные часы будут выпущены осенью, как и предыдущая модель.

Умные часы в значительной степени ориентированы на спортивные и фитнес-функции. Они будут работать на операционной системе Tizen и иметь более глубокую интеграцию с Bixby с поддержкой уникальной функции Reminder. Это позволит пользователям получать «умные» напоминания.

Galaxy Sport смогут похвастаться 4 ГБ встроенной памяти, защитой от воды IP68 с возможностью погружения под воду на глубину до 50 метров, а также дополнительными спортивными режимами. Официальная презентация новинки произойдет на мероприятие Samsung Unpacked 20 февраля 2019 года.