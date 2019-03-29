Слили фотографию схемы Apple iPhone 2019

В интернет попал снимок схемы будущего Apple iPhone 2019 демонстрирующий как будут расположены камеры.

Детали датчика в настоящее время пока неизвестны, но основной объектив и телеобъектив должны получить глобальное обновление по сравнению с текущей камерой. Широко распространено мнение, что iPhone 2019 будет иметь широкоугольный объектив и датчик времени полета для расчета глубины в реальном времени. Поскольку до официального запуска еще несколько месяцев, Apple может изменить свой дизайн в любой момент. Также ожидается, что флагман будет иметь обратную беспроводную зарядку, которую можно использовать для зарядки Apple Watch и новых AirPods, разместив их на задней стороне iPhone 2019.