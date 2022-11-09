Слита главная фишка Samsung Galaxy S23 Ultra

Да, это странная ситуация, но на самом деле передовая камера Samsung впервые была представлена во флагмане Xiaomi, а только потом, спустя полгода, она появится в собственном флагмане производителя. Впрочем, это не совсем уж изменит ситуацию на рынке — хотя Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения, на самом деле ничего невероятного в плане качества снимков ждать не стоит. Просто смартфон будет снимать с биннингом пикселей, чтобы предоставлять снимки в разрешении 50 Мп или даже 12,5 Мп, хотя будет и возможность фотографировать в родном разрешении. Будем ждать официальную презентацию, но уже понятно, что главной фишкой Galaxy S23 Ultra будет именно камера на 200 Мп. И это немного грустно на самом деле, так как камера эта весьма спорная.