Слита главная фишка Samsung Galaxy S23 Ultra

На протяжении последних несколько неделю инсайдеры активно спекулировали на характеристиках Galaxy S23 Ultra, то обещая пользователям камеру на 200 Мп от Samsung, то сообщая новость о том, что на самом деле этой камеры может и не быть. Мы всё время сомневались в том, что производитель выпустит камеру на рынок, а в свой флагман новый датчик изображения не поставит — это было бы как минимум странно. Благо, сегодня новости подтвердили благодаря цепочке поставок компонентов — производители подтвердили инсайдерам данные о том, что Galaxy S23 Ultra получит камеру на 200 Мп и соответствующие датчики изображения уже производятся. В результате пользователь получит достаточно качественное решение на уровне конкурентов от Xiaomi.

Да, это странная ситуация, но на самом деле передовая камера Samsung впервые была представлена во флагмане Xiaomi, а только потом, спустя полгода, она появится в собственном флагмане производителя. Впрочем, это не совсем уж изменит ситуацию на рынке — хотя Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения, на самом деле ничего невероятного в плане качества снимков ждать не стоит. Просто смартфон будет снимать с биннингом пикселей, чтобы предоставлять снимки в разрешении 50 Мп или даже 12,5 Мп, хотя будет и возможность фотографировать в родном разрешении. Будем ждать официальную презентацию, но уже понятно, что главной фишкой Galaxy S23 Ultra будет именно камера на 200 Мп. И это немного грустно на самом деле, так как камера эта весьма спорная.