Слив видеокарты Intel оказался фейком

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о видеокарте компании Intel. Стоит сразу сказать, что производитель действительно работает в этом направлении и вскоре планирует показать свой графический ускоритель. Но, от Intel никакой информации о продукте не было. Зато в сети появилось изображение новой видеокарты, которая выглядела вполне в стиле компании и многие решили, что это и есть новый продукт. Однако, вскоре оказалось, что якобы слитая видеокарта оказалась просто рендером от фаната компании Intel, который взял за основу накопитель Optane в корпусе и сделал из него нечто вроде видеокарты. На самом же деле никто пока что не знает, как будет выглядеть видеокарта от этого производителя. Остается лишь мечтать.