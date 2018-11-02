Смарфоны iPhone 2019 года могут получить тройную камеру

Смартфоны iPhone XS, XS Max и XR совсем недавно появились в продаже, однако это не мешает небезызвестному аналитику Минг-Чи Куо высказывать предположения об iPhone следующего поколения. Аналитик уверен, что в 2019 году будет выпущены три модели: одна с IPS-экраном, две с экранами OLED. Основные изменения коснутся системы распознавания лиц Face ID, скорость и качество работы которой будут значительно улучшены. Также Apple всерьез подумывает над возможностью использовать в своих смартфонах тройную основную камеру. А вот технология сканирования Time of Flight (TOF) 3D, связанная с дополненной реальностью, появится в iPhone только в 2020 году.