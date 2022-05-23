Смарт-браслет Huawei Watch Fit 2 представлен в Европе

Huawei представила серию новых продуктов для международного рынка. Помимо складного смартфона Huawei Mate Xs 2 с закругленным экраном, фитнес-браслета Huawei Band 7, умных часов Huawei Watch GT 3 Pro, часов Huawei Watch D с тонометром был представлен смарт-браслет Huawei Watch Fit 2.

Huawei Watch Fit 2 имеет большой 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 336 x 480 пикселей. Помимо обычного встроенного микрофона, в Huawei Watch Fit 2 также есть динамик, который позволяет переключать вызовы со смартфона, подключенного по Bluetooth, на браслет. Также браслет получил оптический пульсометр и датчик SpO2 (определение уровня кислорода в крови), защиту от воды (5 АТМ), поддержку Bluetooth 5.0 и NFC, время автономной работы до 10 дней. Поддерживается 97 различных спортивных режимов. Он может работать со смартфонами на базе Android 6.0 и iOS 9.0 и выше.

Huawei Watch Fit 2 будет доступен в Европе с 15 июня в трех версиях по цене от 149 евро.