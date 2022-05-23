Смарт-браслет Huawei Watch Fit 2 представлен в Европе

Huawei представила серию новых продуктов для международного рынка. Помимо складного смартфона Huawei Mate Xs 2 с закругленным экраном, фитнес-браслета Huawei Band 7, умных часов Huawei Watch GT 3 Pro, часов Huawei Watch D с тонометром был представлен смарт-браслет Huawei Watch Fit 2.

Huawei Watch Fit 2 имеет большой 1,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 336 x 480 пикселей. Помимо обычного встроенного микрофона, в Huawei Watch Fit 2 также есть динамик, который позволяет переключать вызовы со смартфона, подключенного по Bluetooth, на браслет. Также браслет получил оптический пульсометр и датчик SpO2 (определение уровня кислорода в крови), защиту от воды (5 АТМ), поддержку Bluetooth 5.0 и NFC, время автономной работы до 10 дней. Поддерживается 97 различных спортивных режимов. Он может работать со смартфонами на базе Android 6.0 и iOS 9.0 и выше.

Huawei Watch Fit 2 будет доступен в Европе с 15 июня в трех версиях по цене от 149 евро.
Часы Nyx Nixie Tube сочетают в себе старые и новые технологи…
Часы Nyx Nixie Tube сочетают в себе старые и новые технологиNyx — это уникальные часы с лампой Nixie, сочетающие в себе ретро технологию с лампой Nixie и современный…
Представлены смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator…
Представлены смарт-часы Garmin D2 Mach 1 AviatorСегодня были представлены новейшие смарт-часы Garmin D2 Mach 1 Aviator, специально разработанные для пило…
Huawei представила на международном рынке флагманские смарт-…
Huawei представила на международном рынке флагманские смарт-Компания Huawei представила на международном рынке флагманские смарт-часы Huawei Watch D. Главной изюминк…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего разме…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего размеSamsung удалось постепенно увеличить емкость аккумулятора 44-мм Galaxy Watch4 по сравнению с его предшест…
Google Pixel Watch получат два процессора…
Google Pixel Watch получат два процессораКак вы, возможно, знаете, скоро в продаже появятся умные часы Pixel Watch. Давний плод воображения технич…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47…
Представлены умные часы Boat Wave Pro 47Индийский бренд boAt, сегодня представил новые умные часы Boat Wave Pro 47. Умные часы оснащены 1,69-дюйм…
Представлены бюджетные умные часы - Amazfit GTS 2 Mini…
Представлены бюджетные умные часы - Amazfit GTS 2 MiniНа индийском рынке представлена новая модель бюджетных умных часов — Amazfit GTS 2 Mini. Новинка внешне н…
Выпущены умные часы Mobvoi TicWatch GTH Pro…
Выпущены умные часы Mobvoi TicWatch GTH ProПредставлены новые умные часы Mobvoi TicWatch GTH Pro. TicWatch GTH Pro получил металлический циферблат с…
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor