Смарт-часы Amazfit Bip 3 оценены в 58 долларов

Бренд Amazfit планирует выпустить новые смарт-часы Bip 3.

Смарт-часы получили 1,69-дюймовый TFT-дисплей с закаленным стеклом 2,5D и разрешением HD. Экран заключен в металлический корпус прямоугольной формы. Значение ppi составляет 237 пикселей на дюйм. Как и полагается, умные часы предлагают множество датчиков для отслеживания состояния здоровья, таких как датчик PPG для отслеживания сердечного ритма 24 x 7, датчик SpO2 для отслеживания кислорода в крови, а также предлагают множество других функций для здоровья, таких как мониторинг сна, отслеживание стресса, отслеживание женского цикла и т. д.

Amazfit Bip 3 содержат более 60 спортивных режимов, спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС, более 50 циферблатов на выбор и многое другое. Аккумулятор емкостью 280 мАч обеспечивает до двух недель использования. Водонепроницаемость по стандарту 5ATM.

Стоимость Amazfit Bip 3 составляет 58 долларов.