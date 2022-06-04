Смарт-часы Amazfit Bip 3 оценены в 58 долларов

Бренд Amazfit планирует выпустить новые смарт-часы Bip 3.

Смарт-часы получили 1,69-дюймовый TFT-дисплей с закаленным стеклом 2,5D и разрешением HD. Экран заключен в металлический корпус прямоугольной формы. Значение ppi составляет 237 пикселей на дюйм. Как и полагается, умные часы предлагают множество датчиков для отслеживания состояния здоровья, таких как датчик PPG для отслеживания сердечного ритма 24 x 7, датчик SpO2 для отслеживания кислорода в крови, а также предлагают множество других функций для здоровья, таких как мониторинг сна, отслеживание стресса, отслеживание женского цикла и т. д.

Amazfit Bip 3 содержат более 60 спортивных режимов, спутниковую систему GPS и ГЛОНАСС, более 50 циферблатов на выбор и многое другое. Аккумулятор емкостью 280 мАч обеспечивает до двух недель использования. Водонепроницаемость по стандарту 5ATM.

Стоимость Amazfit Bip 3 составляет 58 долларов.

Часы Xiaomi Watch S1 Active показали на рендере…
Сетевые источники поделились качественным изображением умных часов Xiaomi Watch S1 Active, официальный ре…
Выпущены умные часы TicWatch Pro 3 Ultra GPS…
Сегодня компания Mobvoi выпустила новые умные часы премиум-класса TicWatch Pro 3 Ultra GPS. TicWatch Pro …
Xiaomi Mi Band 7 выпустят уже завтра…
Новый умный браслет Xiaomi Mi Band 7 будет выпущен завтра, но вы уже можете зарезервировать его в магазин…
Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic получают улучш…
Samsung выпустила еще одно обновление для серии Galaxy Watch4 после неудачного крупного обновления в февр…
Выпущены гибридные смарт-часы Garmin Vivomove Sport с дискре…
Умные часы Garmin Vivomove Sport были представлены в Индии. Это гибридные умные часы с тикающими стрелкам…
Представлены недорогие умные часы NoiseFit Buzz …
Популярная компания Noise представила новые умные часы NoiseFit Buzz, которые являются преемником модели …
Amazfit GTR 2 New Version поступит в продажу 23 мая…
Сегодня было объявлено что умные часы Amazfit GTR 2 New Version будут представлены в Индии 23 мая. Новая …
Анонсированы умные часы Fire-Boltt Incredible…
Сегодня компания Fire-Boltt анонсировала умные часы Fire-Boltt Incredible. Отчет показывает, что умные ча…
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor