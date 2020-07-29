Смарт-часы Amazfit Bip S Lite оценены в $50

Компания Huami пополнила ассортимент смарт-часов моделью Amazfit Bip S Lite, которая оценена в 50 долларов. Новинку оснастили 1,28-дюймовым экраном с разрешением 176:176 пикселей и поддержкой сенсорного управления, защитным стеклом Corning Gorilla 3, оптическим датчиком BioTracker PPG, трёхосным акселерометром, возможностью отслеживания сердечного ритма в течение дня, оценки качество сна, подсчитыванием потраченных калорий и прочих активностей, восемью спортивными режимами (бег, езда на велосипеде, йога и пр), возможностью погружения на глубину до 50 метров, батареей ёмкостью 200 мАч, поддержкой Bluetooth 5.0 и совместимостью с Android 5.0/iOS 10.0 и выше.