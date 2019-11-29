Смарт-часы Amazfit GTS вышли в новой версии

Сетевые источники сообщили о том, что популярные часы Amazfit GTS стали доступны в новой версии Titanium Edition. От стандартной модели, выполненной из авиационного алюминия, новинка отличается титановым сплавом. Что до ремешка, то вместо силикона он изготовлен из фторкаучука. Новинка появится в продаже 1 декабря по цене 185 долларов.

Amazfit GTS оснащаются прямоугольным 1,65-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 348:442 точки, датчиком частоты сердечных сокращений, аккумулятором ёмкостью 220 мАч и модулем NFC. Также стоит отметить водонепроницаемость в 5 АТМ.