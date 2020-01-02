Смарт-часы Amazfit Health Watch подешевели до 72$

Несколько дней назад компания Xiaomi представила новые смарт-часы Xiaomi Watch Color, после чего Huami снизила цену на свои умные часы Amazfit GTR. Прошло несколько дней и вслед за Amazfit GTR подешевела модель умных часов Amazfit Health Watch. Данные часы были представлены летом этого года, получив дизайн, схожий с Amazfit Bip. Если на выходе Amazfit Health Watch были оценены в 100 долларов, то сейчас они предлагаются за 72 доллара. Главным отличием Health Watch от других моделей Amazfit является функция измерения ЭКГ, которая способна распознать нерегулярное сердцебиение пользователя.