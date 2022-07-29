Смарт-часы Colmi C60 оценены в 30 долларов

Сетевые источники сообщили о выходе бюджетных умных часов Colmi C60, которые получили 1,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 240:280 пикселей. Новинка также характеризуется возможностью измерения частоты сердечных сокращений, артериального давления, уровня кислорода в крови (SpO2), мониторинга физической активности, качества сна, возможностью принимать звонки и уведомления после сопряжения со смартфоном, микрофоном и динамиком для звонков посредством соединения по Bluetooth, батареей ёмкостью 290 мАч, временем автономной работы до 7 суток и защитой от воды в соответствии со степенью IP57. Цена часов на AliExpress сейчас составляет 30 долларов.

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