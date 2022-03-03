Смарт-часы Fitbit Ionic отзываются по всему миру из-за перегрева

Компания, принадлежащая Google, отозвала Fitbit Ionic из-за проблем с перегревом, которые потенциально могут привести к ожогам. Решение об отзыве было принято после того, как Fitbit получил более 100 сообщений об ожогах из-за перегрева смарт-часов. Запущенный еще в сентябре 2017 года, Fitbit Ionic предлагал такие функции, как отслеживание активности, а также мониторинг сердца и сна. До декабря 2021 года в США было продано около миллиона единиц умных часов Ionic, а по всему миру, включая Индию, было продано еще 693 000 единиц.

В результате отзыва Fitbit вернет деньги в размере 299 долларов, как только владельцы вернут свои часы Ionic компании. Он также предоставит потребителям 40-процентную скидку на некоторые устройства Fitbit.