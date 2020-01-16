Смарт-часы Fitbit теперь могут определять уровень насыщения кислородом крови

Несмотря на то, что умные часы Fitbit Ionic и Versa не являются лидерами рынка в плане официальной поддержки приложений, их список инструментов для мониторинга работоспособности практически не имеет себе равных.

Свежее обновление добавляет новую и очень полезную функцию - определение уровня насыщения кислородом крови (SpO2). График покажет вам колебания уровня насыщения крови кислородом, обнаруженные во время сна, с акцентом на «большие колебания», которые могут отражать серьезные проблемы с дыханием. Однако Fitbit отмечает, что определяемый показатель является оценочным, то есть не особо точным.