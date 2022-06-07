Смарт-часы Honor Watch GS 3 теперь доступны и в Индии

Компания Honor объявила о старте продаж смарт-часов Watch GS 3 в Индии, которые также были выпущены в Китае и Европе. В Индии часы поступили в продажу по цене 167 долларов. При этом в Китае устройство стоит 205 долларов, а в Европе — 250 евро.

Honor Watch GS 3 поддерживает более 100 режимов тренировок, в том числе 10 профессиональных и 85 пользовательских спортивных режимов. Устройство включает такие датчики как акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма и датчик давления воздуха. Он также имеет функцию мониторинга кислорода в крови (SpO2).

В новых умных часах есть модули Bluetooth 5.0, Beidou, GPS, ГЛОНАСС и NFC. Гаджет получил 3D-дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей, 32 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство совместимо с Android и iOS. В Watch GS 3 есть встроенный микрофон и динамик для совершения вызовов. Часы водонепроницаемы и обеспечивают автономность до 2 недель без подзарядки.