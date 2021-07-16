Смарт-часы Huawei Watch 3 вышли в России

Компания Huawei дала старт российским продажам умных часов Watch 3 и Watch 3 Pro, которые оценены в 30 и 37 тысяч рублей соответственно. Напомним, что новинки характеризуются AMOLED-дисплеями, модулем GPS, возможностью круглосуточного отслеживания температуры тела, пульса и уровня кислорода в крови (SpO2), поддержкой 100 режимов тренировок, а также автономностью до 14 и 21 дня соответственно. Huawei Watch 3 получили стальной корпус, варианты Active и Classic размером 46 мм, пластиковый или кожаный ремешки, стекло Gorilla Glass и поддержку eSIM с возможностью принимать и совершать звонки без смартфона. Старшая модель может похвастаться титановым корпусом с размером 49 мм, сапфировым стеклом и кожаным ремешком.