Смарт-часы Huawei Watch D оценены в $450

Как и предполагалось, сегодня компания Huawei презентовала умные часы Watch D, которые появятся в китайской продаже 25 декабря по цене в 450 долларов. Новинка характеризуется ремешком со встроенной манжеткой, как в обычном тонометре, для измерения давления с точностью +/- 3 мм ртутного столба, 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 280:456 точек, батареей на 451 мАч, поддержкой NFC, Bluetooth 5.1 и GPS, замером уровня кислорода в крови (SpO2), пульса, мониторингом сна, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, 70 спортивными режимами, автономностью до 7 дней, предустановленной ОС HarmonyOS и поддержкой смартфонов под управлением Android версии от 6.0 и iOS от 9.0.