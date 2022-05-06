Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro выпущены в Китае

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro выпущены в Китае.

Watch GT 3 Pro могут погружаться под воду на глубину до 30 метров. Поэтому их можно легко использовать для дайвинга. Также они отслеживают ЭКГ, оснащены датчиками сердечного ритма и SpO2, могут измерять температуру тела, анализировать сон и стресс. Титановая версия оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, а керамическая версия использует 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей. Максимальная автономность соответственно 14 и 7 дней. Смарт-часы имеют 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, GPS-приемник (с поддержкой Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS), NFC, беспроводная зарядка и поддержка eSIM. Работают Watch GT 3 Pro на операционной системе HarmonyOS.

Huawei Watch GT 3 Pro из титана — стоит 370 долларов. Вариант в корпусе с нанокристаллической керамикой обойдется в 450 долларов.
Появилась первая информация о грядущих смарт-часах Galaxy Wa…
Появилась первая информация о грядущих смарт-часах Galaxy WaВ Galaxy Club появился новый отчет с доказательствами появления новой тройки умных часов под кодовым назв…
Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro официально представлены…
Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro официально представленыHuawei представила ряд новых продуктов на крупной конференции в Китае. Среди них новая флагманская серия …
OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайте…
OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайтеСообщается, что OnePlus работает над умными часами под брендом Nord. Сегодня OnePlus Nord Watch были заме…
Фитнес-браслет Huawei Band 7 оценен в 47 долларов…
Фитнес-браслет Huawei Band 7 оценен в 47 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Band 7, которая отличается от предшественн…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего разме…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь аккумулятор большего размеSamsung удалось постепенно увеличить емкость аккумулятора 44-мм Galaxy Watch4 по сравнению с его предшест…
Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГ…
Garmin Venu 2 Plus может получить функцию ЭКГСкрытая функция электрокардиограммы (ЭКГ) была обнаружена в умных часах Garmin Venu 2 Plus , выпущенных в…
Huawei Band 7 поддерживает установку сторонних приложений…
Huawei Band 7 поддерживает установку сторонних приложенийФитнес-браслет Huawei Band 7 был представлен пару дней назад. Как оказалось, устройство поддерживает уста…
Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Plus…
Выпущены новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro PlusКомпания Fire-Boltt недавно выпустила в Индии новые умные часы Fire-Boltt Ninja Pro Plus. Они оснащены 1,…
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с МарусейОбзор Aimoto IQ 4G. Детские часы с Марусей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor