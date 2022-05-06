Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro выпущены в Китае

Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro выпущены в Китае.

Watch GT 3 Pro могут погружаться под воду на глубину до 30 метров. Поэтому их можно легко использовать для дайвинга. Также они отслеживают ЭКГ, оснащены датчиками сердечного ритма и SpO2, могут измерять температуру тела, анализировать сон и стресс. Титановая версия оснащена 1,43-дюймовым AMOLED-экраном, а керамическая версия использует 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей. Максимальная автономность соответственно 14 и 7 дней. Смарт-часы имеют 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, GPS-приемник (с поддержкой Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS), NFC, беспроводная зарядка и поддержка eSIM. Работают Watch GT 3 Pro на операционной системе HarmonyOS.

Huawei Watch GT 3 Pro из титана — стоит 370 долларов. Вариант в корпусе с нанокристаллической керамикой обойдется в 450 долларов.