Смарт-часы Kospet Optimus 2 получили выдвижную камеру

Компания Kospet пополнила ассортимент смарт-часов моделью Optimus 2, которая оценена в 250 долларов, однако первые покупатели смогут купить устройство за 180 долларов. Новинку оснастили 1,6-дюймовым IPS-экраном с металлической рамкой, 13-Мп поворотной камерой (датчик Sony IMX214) со вспышкой, процессором MediaTek Helio P22 и чипом PixArt PAR2822, аккумулятором ёмкостью 1260 мАч, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ встроенной памяти EMMC 5.1, 30 спортивными режимами, функцией отслеживания сердцебиение в режиме 24/7 и уровня кислорода в крови, предустановленной ОС Android 10.7, поддержкой GPS, 4G и Vo-LTE.