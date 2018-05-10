Смарт-часы LG Watch Style 2 будут стоить 300 долларов

Сетевые источники поделились подробностями об умных часах LG Watch Style следующего поколения, которые недавно появились в базе данных FCC под названием LG LM-W315. Если верить источнику, новинка получит 1,2 дюймовый дисплей, операционную систему Google Wear OS, процессор Qualcomm Snapdragon 2100, 768 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, модули Wi-Fi и Bluetooth, а также защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68. А вот модема сотовой связи, как и модулей NFC и GPS в устройстве не будет. Смарт-часы появятся в продаже в июне этого года по цене от 300 до 400 долларов.