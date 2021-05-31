Смарт-часы Meizu Watch оценены в $235

Компания Meizu пополнила ассортимент смарт-часов моделью Meizu Watch, которая уже завтра появится в продаже по цене в 235 долларов. Новинка характеризуется корпусом из цельного куска алюминия, защитой от воды, изогнутым защитным стеклом Gorilla Glass, 46-мм AMOLED-экраном с плотностью пикселей 326 PPI и частотой обновления 60 Гц, противоаллергенной керамической поверхностью, 12-нм процессором Qualcomm Wear 4100, предустановленной оболочкой Flyme For Watch на базе Android, встроенной картой SIM (eSIM), модулем NFC, мониторингом сна, стресса, ЧСС, определением уровня насыщения крови кислородом и временем автономной работы 36 часов.

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