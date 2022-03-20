Смарт-часы Noise ColorFit Pro 3 Alpha выпущены в Индии

В Индии выпущены смарт-часы Noise ColorFit Pro 3 Alpha. Смарт-часы оснащены 1,69 -дюймовым ЖК-дисплеем TFT (240x280 пикселей) с максимальной яркостью 500 нит. Он имеет прямоугольный циферблат диаметром 43 мм золотистого цвета и силиконовые ремешки. Гаджет поставляется с поддержкой Alexa и более чем 150 настраиваемых циферблатов. Пользователи получают водонепроницаемость 5 АТМ и магнитное зарядное устройство.

Устройство имеет 100 спортивных режимов и поддерживает несколько датчиков мониторинга здоровья и активности, включая расстояние, шаги, сожженные калории, частоту сердечных сокращений и сон. Умные часы Noise ColorFit Pro 3 Alpha также доступны в пяти различных цветовых вариантах ремешка - в черном, зеленом, сером, розовом и бирюзовом. Цена новинки составляет 8 999 рупий (около 12 700 рублей).