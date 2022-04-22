Смарт-часы NoiseFit Buzz оценены в $39

Сетевые источники сообщают о выходе умных часов NoiseFit Buzz, которые пришли на смену вышедшей в феврале модели ColorFit Icon Buzz. Новинка характеризуется поддержкой голосовых звонков по Bluetooth, 1,32-дюймовым сенсорным дисплеем TFT с разрешением 360:360 точек, поддержкой настраиваемых и облачных циферблатов, распознаванием до 9 спортивных режимов (например, бег, йогу, фитнес, ходьбу, езду на велосипеде и скалолазание), датчиками для круглосуточного отслеживания сердечного ритма и определения уровня кислорода SpO2, мониторингом сна, защитой от воды в соответствии со степенью IP67 и автономностью до 5 дней. Цена часов составляет 39 долларов.

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