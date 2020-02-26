Смарт-часы OPPO Watch показали на живых снимках

Компания OPPO скоро представит свои первые смарт-часы.

Смарт-часы внешне будут похожи на Apple Watch из за прямоугольного корпуса. Также судя по изображению, края дисплея будут загнуты со всех четырех сторон.

На правом торце корпуса разместили две физические кнопки управления и рядом же расположился микрофон. На одной из кнопок находится светодиодный индикатор, который будет подсказывать о пропущенных звонках, сообщениях и прочих событиях.

Ещё новинке приписывают все функции современных фитнес-трекеров, датчик ЧСС и мониторинг сна. А главной фишкой смарт-часов OPPO Watch будет возможность снимать ЭКГ.