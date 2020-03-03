Смарт-часы OPPO Watch получат функцию звонков

Компания OPPO продолжает рекламировать свои первые смарт-часики.

Компания OPPO опубликовала очередной рекламный постер смарт-часов в социальной сети.

Судя по изображению, новинка будет похожа внешним видом на Apple Watch. Также на изображение часы отображены в двух расцветках корпуса: темно-синий и золотой. На изображений можно заметить, интерфейс входящих звонков, следовательно часы получат микрофон и динамики для разговоров.

Ещё OPPO Watch получат датчик ЭКГ и световой индикатор для уведомлений: сообщения и пропущенных звонков. Смарт-часы, компания OPPO должна представить 6 марта месяца 2020 года.