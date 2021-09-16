Смарт-часы Oppo Watch 2 ECG получили кардиограф

Компания Oppo выпустила смарт-часы Oppo Watch 2 ECG, которые отличаются от Oppo Watch 2 возможностью снятия электрокардиограммы. Новинку также оснастили версиями на 42 и 46 мм, 1,75- и 1,91-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 430:372 пикселя и 476:402 пикселя, функцией отслеживание ЧСС и уровня кислорода в крови (SpO2), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon Wear 4100, поддержкой eSIM, автономностью до 16 дней, 100 режимами тренировок, 155 темами оформления, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, модулем NFC и поддержкой Bluetooth. Часы появятся в продаже 20 октября по цене в 387 долларов.

Комментарии и отзывы Oppo Watch 2 ECG
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