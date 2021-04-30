Смарт-часы Realme Watch 2 оценены в $58

Компания Realme пополнила ассортимент смарт-часов моделью Watch 2, которая оценена в Малайзии в 56 долларов. Новинка характеризуется 1,4-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, сотней циферблатов, 14 спортивными режимами прямо сейчас и 90 режимами в будущем, возможностью постоянного мониторинга пульса пользователя, функцией определения насыщенности крови кислородом (SpO2), отслеживанием фаз и качества сна, батареей ёмкостью 315 мАч с автономностью до 12 суток работы, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0.

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