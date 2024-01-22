Смарт-часы Rollme Hero M5 оценили в 50 долларов

Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью Hero M5, которая при весьма низкой цене (50 долларов по 50% скидке) предлагает отличные характеристики. Новинку оснастили металлическим корпусом, круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, возможностью регистрации ЭКГ, неинвазивным глюкометром, отслеживанием уровня насыщения крови кислородом (SpO2) и частоты сердечных сокращений, множеством режимов тренировок, функцией определения температуры тела, мониторингом качества сна и уровня стресса, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, аккумулятором ёмкостью 440 мАч и адаптером беспроводной связи Bluetooth для соединения со смартфоном.

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