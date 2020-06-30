Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 показали на рендерах

Авторитетный информатор Эван Блэсс поделился рендерами смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3, которые выйдут в двух версиях на 41 и 45 мм с 1,2 и 1,4-дюймовыми дисплеями. Новинки получат корпус из нержавеющей стали в базовой версии и из титанового сплава в топовом варианте, поворотный безель, поддержку LTE и GPS, защиту согласно степени IP68 и по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, возможность постоянного мониторинга пульса и регистрации ЭКГ. Официальная презентация Samsung Galaxy Watch 3 должна состояться 5 августа. На том же мероприятии покажут топовые смартфоны серии Samsung Galaxy Note20.

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