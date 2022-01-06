Смарт-часы Skagen Falster Gen 6 оценен в $295

Компания Fossil пополнила ассортимент умных часов моделью Skagen Falster Gen 6, которые появятся в продаже до конца января по цене в 290 долларов. Новинку оснастили платформой Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, предустановленной Wear OS 3, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, 42-мм корпусом с ремешками из кожи, силикона и нержавеющей стали, 1,28-дюймовым экраном, датчиками частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, возможностью отвечать на звонки, мониторингом сна, а также поддержкой быстрой зарядки, которая позволяет зарядить часы от 0 до 80% всего за полчаса.

Комментарии и отзывы Skagen Falster Gen 6
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