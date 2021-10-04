Смарт-часы TicWatch Pro X получили два экрана

Компания Mobvoi пополнила ассортимент топовых смарт-часов моделью TicWatch Pro X, которая получила платформу Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Новинку оснастили 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью 326 PPI (автономность до 4 дней), дополнительным монохромным ЖК-экраном (с ним часы проработают до 45 дней), предустановленной ОС WearOS от Google, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, защитой от воды в соответствии со степенью IP68, поддержкой 20 видов спорта, мониторингом уровня кислорода в крови, поддержкой eSIM и голосовых вызовов VoLTE. Цена часов в Китае составляет 310 долларов.

Комментарии и отзывы TicWatch Pro X
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