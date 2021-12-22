Смарт-часы Vivo Watch 2 оценены в $205

Компания Vivo пополнила ассортимент смарт-часов моделью Vivo Watch 2, которая среди прочего получило eSIM для звонков и обмена сообщения без смартфона. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым дисплеем с разрешением 466:466 точек, корпусом из нержавеющей стали 316L, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, множеством спортивных режимов, отслеживанием пульса и уровня кислорода в крови в режиме 24/7, мониторингом сна и стресса, адаптером NFC для бесконтактной оплаты, автономностью до двух недель без использования eSIM. Цена часов на китайском рынке составляет 205 долларов.