Смарт-часы Xiaomi Mi Watch получили первое обновление

Компания Xiaomi выпустила первое обновление для умных часов Mi Watch, которые были представлены в прошлом месяце. Апдейт добавляет долгожданную поддержку iOS-устройств. Теперь, чтобы использовать часы с iPhone, нужно скачать приложение Xiaomi Wear из App Store. Также производитель исправил ошибки, связанные с сопряжением и работой уведомлений.

Напомним, что Mi Watch оснащаются аккумулятором ёмкостью 570 мАч, 1,78-дюймовым дисплеем с разрешением 368:448 пикселей (плотность 326 ppi), 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти — 8 ГБ, однокристальной системой Snapdragon Wear 3100, операционной системой Wear OS, а также модулем NFC. Размеры Mi Watch равны 44,7:36,9:12,3 мм, а масса – 44 граммам.