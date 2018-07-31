Смарт-часы Xiaomi Mijia Quartz Watch получили защиту от проникновения влаги

Компания Xiaomi выпустила новые стильные смарт-часы Mijia Quartz Watch. Новинка демонстрирует время, на меньшем циферблате отображается число пройденных шагов, а также они позволяют получать информацию о разных событиях, сообщать о входящих звонках и SMS-ках. У гаджета также имеется защита от проникновения влаги позволяет погружаться с часами на глубину 30 метров. Соединение со смартфоном осуществляется через модуль беспроводной связи Bluetooth 4.0. Приобрести новинку можно в черном, сером и белом цветовом исполнении по цене 51 доллар (3 200 рублей).