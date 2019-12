Смарт-часы Xiaomi Watch Color показали на видео

Сегодня утром компания Xiaomi представила новые умные часы Watch Color, которые могут похвастаться разноцветными ремешками и одинаково хорошо подходят как для мужчин, так и для женщин. Особенно хорошо эту идею раскрывает рекламное видео, которое опубликовал китайский инсайдер @AndroidSaint. При этом технические характеристики, как и цена Xiaomi Watch Color пока не называются. Известно лишь, что они появятся в продаже в Китае уже 3 января. Если верить источникам, в плане характеристик новинка будет схожа с моделью Huami Amazfit GTR.

Weren't we talking about a Haylou smartwatch yesterday. Well, here's a new Mi Color Watch with a ton of colour combinations. More details coming January 3rd. #xiaomi #redmi pic.twitter.com/Z3PQ144diu