Смарт-часы Xiaomi Youpin Forbidden City будут стоить $185

2019-12-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Youpin Forbidden City; [129]
Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе смарт-часы Youpin Forbidden City, которые предлагается профинансировать за 185 долларов. В продаже они появятся по цене в 245 долларов. Новинка характеризуется платформой Android Wear 2100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, круглым 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360:360 пикселей, корпусом из нержавеющей стали 316L, ремешком из натуральной кожи, поддержкой синхронизации со смартфоном, отображением сообщений и уведомлений, модулем NFC, непрерывным мониторингом пульса, защитой от воды по стандарту IP68, приемниками Beidu, ГЛОНАСС и GPS, а также аккумулятором на 400 мАч.


Комментарии и отзывы Xiaomi Youpin Forbidden City
Кожаный планшет Huawei MatePad Pro появи...
Кожаный планшет Huawei MatePad Pro появиКомпания Huawei выпустила в продажу новую версию топового планшета Huawei MatePad Pro, которая отличается...
Переднюю панель Huawei P40 показали на ф...
Переднюю панель Huawei P40 показали на фПрофильное издание Slashleaks поделилось фотографией лицевой панели смартфона Huawei P40, который еще не ...
Флагман Samsung Galaxy S20 засветился в ...
Флагман Samsung Galaxy S20 засветился в Недавно стало известно, что новый флагманский смартфон Samsung получит название не Galaxy S11, как предпо...
Смартфон Huawei Nova 6 SE появился в про...
Смартфон Huawei Nova 6 SE появился в проКомпания Huawei выпустила в продажу смартфон Nova 6 SE, который был представлен в начале декабря. Новинка...
Какие смарт-часы выбрать? Пять лучших мо...
Какие смарт-часы выбрать? Пять лучших моС каждым годом выбрать умные часы становится сложнее, поскольку на рынке появляется все больше достойных ...
Смартфон Realme X50 с 5G представят на Р...
Смартфон Realme X50 с 5G представят на РКитайская компания Realme объявила дату официального анонса нового смартфона Realme X50 с поддержкой 5G. ...
Универсальная зарядка на 60 Вт от Xiaomi...
Универсальная зарядка на 60 Вт от XiaomiКомпания Xiaomi представила быструю зарядку под брендом Baseus. ...
Facebook Gaming представила эксклюзивные...
Facebook Gaming представила эксклюзивныеКомпания Facebook выпустила две эксклюзивные игры про Покемонов, которые доступны только в социальной сет...


Обзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной коронойОбзор Candy CHG6D4WX. Газовая варочная панель с двойной короной
Обзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкойОбзор ADATA XPG Spectrix S40G RGB 512GB (AS40G-512GT-C). Быстрый M.2 SSD с подсветкой
Обзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое креслоОбзор Trust GXT 707G RESTO. Игровое кресло
Обзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 годаОбзор realme XT 8/128GB. Самый «народный» смартфон 2019 года
Обзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офисаОбзор AOC U2790PQU. Недорогой 4К-монитор для дома и офиса
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные ...
Предварительный обзор OPPO A8. Отличные Давайте поговорим о довольно необычном смартфоне, который при наличии неких недостатков все равно являетс...
Предварительный обзор MSI Creator 17. Оч...
Предварительный обзор MSI Creator 17. ОчНа рынке ноутбуков довольно давно не было ничего интересного, так как крупные производители просто повыша...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation ...
Лучшие игры за 2019 год для PlayStation Уходящий год оказался воистину насыщенным по количеству годных игр в особенности для PlayStation 4. Мы со...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1...
Предварительный обзор ASUS ZenScreen MB1На рынке довольно много интересных решений, которые выдают отличные характеристики и качество картинки, н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor