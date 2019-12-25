Смарт-часы Xiaomi Youpin Forbidden City будут стоить $185

Компания Xiaomi представила на своей краудфандинговой платформе смарт-часы Youpin Forbidden City, которые предлагается профинансировать за 185 долларов. В продаже они появятся по цене в 245 долларов. Новинка характеризуется платформой Android Wear 2100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ флэш-памяти, круглым 1,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 360:360 пикселей, корпусом из нержавеющей стали 316L, ремешком из натуральной кожи, поддержкой синхронизации со смартфоном, отображением сообщений и уведомлений, модулем NFC, непрерывным мониторингом пульса, защитой от воды по стандарту IP68, приемниками Beidu, ГЛОНАСС и GPS, а также аккумулятором на 400 мАч.