Смарт-часы получили обновление с интерфейсом One UI

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active (на фото) в свое время первыми получили фирменную оболочку One UI. Теперь же компания взялась за другие модели часов, вышедшие раньше.

Обновление начали получать владельцы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport. One UI приносит новый интерфейс, который ориентирован на предоставление пользователям быстрого доступа к ключевой информации, и новые циферблаты, которые раньше были доступны только для Galaxy Watch Active. Также обновление улучшает автономность устройств. Теперь система автоматически закрывает приложения, которые работают в фоновом режиме, но давно не используются. Кроме того, можно настроить яркость и время ожидания экрана для повышения производительности. Расширились и функции здоровья и фитнеса, в частности, в приложении Samsung Health.