Смарт-часы realme Watch 3 поступили в продажу

Бренд realme представил новые смарт-часы Watch 3. Новинка стоит всего 44 доллара.

Часы получили 1,8-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 240 х 286 пикселей. Есть настраиваемые и анимированные циферблаты. Корпус имеет плоские грани, предлагает защиту от воды (IP68), датчик насыщения крови кислородом и последнюю версию Bluetooth 5.3.

Носимое устройство оснащено датчиком сердечного ритма и другими функциями. Часы могут отслеживать более 110 видов спортивных занятий, также можно отметить наличие динамика, что позволяет отвечать на звонки прямо с часов.

По словам производителя смарт-часы realme Watch 3 работают до 7 дней.