Смарт-часы с защитой от воды Haylou Solar Smart Watch

2020-04-09, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Haylou Solar Smart Watch; [59]
Компания Xiaomi Haylou анонсировала новые смарт-часы под названием Solar Smart Watch.

Xiaomi Haylou Solar Smart Watch оснастили пластиковым корпусом с защитой от воды IP68 и круглым TFT дисплеем диагональю 1.28 дюймов.

За автономность часов отвечает аккумулятор ёмкостью 340 мАч, которого хватит до 30 дней работы. А с включённым датчиком измерения пульса хватит до 15 дней работы.

Смарт-часы Xiaomi Haylou Solar Smart Watch отслеживают 12 разных видов активностей: бег, ходьбу, езду на велосипеде, скалолазание, бег в помещении, гимнастику, баскетбол, футбол и греблю и так далее.

Также часы могут мониторить сон, тренировать дыхание и показывать погоду.

Комментарии и отзывы Xiaomi Haylou Solar Smart Watch
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