Смартфон AGM X3 получит 5,99-дюймовый экран и аккумулятор 4100 мАч

Китайский производитель смартфонов AGM готовит к выпуску защищенный смартфон AGM X3. Гаджет оснастили 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек и 6 Гбайт ОЗУ. Основой аппарата станет процессор AGM X3. Имеются сдвоенная тыльная камера с главным датчиком на 20 Мп и 24-мегапиксельная лицевая. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мА.ч. Габариты устройства составляют: 10,5 * 81,5 * 167,5 мм. Дебют новинки ожидается к концу августа. О стоимости смартфона пока не сообщается.