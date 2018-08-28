Смартфон AGM X3 получит 5,99-дюймовый экран и аккумулятор 4100 мАч

2018-08-28, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - AGM X3; [94]
Китайский производитель смартфонов AGM готовит к выпуску защищенный смартфон AGM X3. Гаджет оснастили 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 точек и 6 Гбайт ОЗУ. Основой аппарата станет процессор AGM X3. Имеются сдвоенная тыльная камера с главным датчиком на 20 Мп и 24-мегапиксельная лицевая. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мА.ч. Габариты устройства составляют: 10,5 * 81,5 * 167,5 мм. Дебют новинки ожидается к концу августа. О стоимости смартфона пока не сообщается.


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