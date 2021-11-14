Смартфон ASUS VivoWatch 5 оценены в 400 евро

Компания ASUS раскрыла возможности смарт-часов VivoWatch 5, полные характеристики которых будут объявлены позднее. Итак, новинка может похвастаться отслеживанием пульса и оксигенации крови 24/7, анализом сна и стресса, возможностью определения температуры тела, модемом LTE, модулем NFC для бесконтактной оплаты, приемником GPS, альтиметром, акселерометром, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, временем автономной работы до 14 дней и системой быстрой смены ремешков. Цена часов составляет 395 евро. Дата начала продаж пока не сообщается.

Комментарии и отзывы ASUS VivoWatch 5
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