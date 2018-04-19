Смартфон ASUS Zenfone 5 оценен в 28 тысяч рублей

2018-04-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS Zenfone 5; [88]
Компания ASUS объявила о скором начале российских продаж смартфонов Zenfone 5, Zenfone 5 Lite и Zenfone 5Z, которые были представлены на выставке MWC 2018. Модели ASUS Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite в версиях 4+64 ГБ уже доступны по рекомендованной розничной цене 27 990 и 21 900 рублей, соответственно. Продажи флагманского Zenfone 5Z стартуют в июне этого года.

Напомним, что флагман получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль.

Zenfone 5 оснастили 6,2 дюймовым дисплеем с разрешением 2264:1080 пикселей, защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D) и 95,4% охватом цветового пространства NTSC, процессором Qualcomm Snapdragon 636, 4 и 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, 12 Мп двойной основной камерой, 8 Мп фронтальной камерой, двумя громкоговорителями и звуковой подсистемой с поддержкой представления 192 кГц/24 бита и DTS Headphone:X (объемный звук 7.1), а также аккумулятором на 3300 мАч.

Zenfone 5 Lite оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и защитным стеклом Gorilla Glass с закругленными краями (2.5D), процессорами Qualcomm Snapdragon 630 или Snapdragon 430, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной 20 Мп основной и сдвоенной 16 Мп фронтальной камерами, двумя слотами для карт nano-SIM и одним для карт microSD, а также аккумулятором на 3300 мАч.

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