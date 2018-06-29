Смартфон Alcatel 1 будет стоить 89 долларов

Компания TCL объявила цену на бюджетной смартфон Alcatel 1, который был показан еще на январской выставке CES 2018. Новинку оснастили четырехъядерным процессором MediaTek MT6739 с графикой PowerVR GE8100, 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480:960 пикселей и соотношением сторон 18:9, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2000 мАч, а также поддержкой LTE Cat.4, Wi-Wi и Bluetooth. Аппарат выйдет в версиях с поддержкой одной и двух карт SIM. Смартфон появится в продаже в июле этого года по цене 89 долларов.