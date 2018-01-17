Смартфон Alcatel 3V получил двойную камеру и АКБ 3000 мАч

Стали известны данные о технических характеристиках смартфона Alcatel 3V. Новинка получила 6-дюймовый экран с разрешением 2160 *1080 пикселей. В основе гаджета ляжет процессор Mediatek MT6737, который содержит четыре вычислительных ядра с архитектурой ARM Cortex-A53. На тыльной стороне корпуса расположится сдвоенная камера, в состав которой войдут датчики с 16 и 2 млн пикселей. Разрешение фронтальной камеры 8 млн пикселей. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3000 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. О стоимости аппарата Alcatel 3V пока не сообщается.