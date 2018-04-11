Смартфон BQ-5340 Choice оснащён двумя камерами с разрешением по 5 Мп каждая

Компания BQ готовит к выпуску безрамочный смартфон BQ-5340 Choice. Гаджет получил 5,34-дюймовый экран с разрешением 1440 * 720 точек. В основе устройства лежит процессор SC7731C. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, а встроенного накопителя — 8 ГБ с возможностью расширения картами microSD. Смартфон также оснащён двумя камерами с разрешением по 5 Мп каждая. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 2 400 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. О стоимости устройства BQ-5340 Choice пока не сообщается.