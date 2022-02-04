Смартфон BQ 6061L Slim оценен в 7500 рублей

Бренд BQ представил доступный смартфон BQ 6061L Slim, который работает под управлением адаптированной для маломощных устройств операционной системой Android 11 Go Edition. Новинка оснащается процессором MediaTek Helio A22, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, двумя слотами для карт SIM и одним для карты памяти microSD вместимостью до 128 ГБ, дактилоскопическим сенсором, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 8 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, модемом LTE, батареей ёмкостью 3500 мАч, размерами 156:74:8,5 мм, массой 166 г, интерфейсом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.