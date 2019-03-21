Смартфон Black Shark 2 снабжен батареей на 4000 мАч и камерой с 48 МП модулем

Компания Xiaomi представила мощный смартфон Black Shark 2 с 6,39-дюймовым экраном и стоимостью от 476 долларов. Дисплей имеет формат 19,5:9. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 855 и 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ ОЗУ. Главная камера получила два датчика изображения: основной модуль Sony IMX586 на 48 МП и дополнительный блок оптики на 12 МП, а также лицевую камеру на 12 МП. Аккумулятор у девайса равен 4000 мА.ч. Предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac и 4G VoLTE. Приобрести новинку можно будет в черном, синем и серебром цветовом исполнении.