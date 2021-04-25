Смартфон Black Shark 4 прошел тест на прочность

Мы уже писали о том, что новенькие игровые смартфоны ASUS ROG Phone 5 и Lenovo Legion Duel 2 не выдержали тестов на изгиб, попросту сломавшись пополам. Сегодня на канале JerryRigEverything протестировали прочность другой геймерской новинки – Black Shark 4. Этот смартфон, который стоит дешевле вышеуказанных моделей, с честью выдержал все испытания. Впрочем, все подробности, в том числе разборку охладителя, смотрите сами.

Напомним, что Black Shark 4 построен на производительной восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 870. Он уже успел стать хитом продаж на домашнем китайском рынке. Что неудивительно, ведь его цена в Поднебесной составляет 385 долларов.